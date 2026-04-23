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Propriétées résidentielles à vendre en Kalývia Thorikoú, Grèce

maisons
28
30 propriétés total trouvé
Chalet dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet
Kalývia Thorikoú, Grèce
Surface 360 m²
Il y a à vendre une maison individuelle de 3 étages en construction. Il est situé dans la ré…
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Chalet 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 180 m²
À vendre Maison de deux étages de 180 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d…
$377,827
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Chalet 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 240 m²
A vendre Maison de 2 étages de 240 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, …
$708,425
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AdriastarAdriastar
Villa 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 5 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 5
Surface 490 m²
A vendre Villa de 3 étages de 490 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de salon …
$1,83M
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 279 m²
A vendre maisonnette de 279 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Rez-de-cha…
$796,565
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Maison de ville dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville
Kalývia Thorikoú, Grèce
Surface 150 m²
A vendre une maisonnette en construction de 150m2, divisée en 2 niveaux. Année de constructi…
$259,756
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MontbelMontbel
Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 277 m²
A vendre maisonnette de 277 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$472,283
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Villa 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 290 m²
A vendre Villa de 2 étages de 290 mètres carrés à Athènes. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,30M
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Chalet 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 450 m²
À vendre Maison de 3 étages de 450 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$1,30M
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 236 m²
A vendre maisonnette de 236 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$377,827
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 460 m²
A vendre Villa de 3 étages de 460 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, s…
$2,95M
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Chalet dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet
Kalývia Thorikoú, Grèce
Surface 500 m²
Il est prévu à la vente une maison individuelle de 500 m2 sur le terrain de 24500 m2 en Atti…
$708,425
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Appartement 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Appartement 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 134 m²
A vendre appartement de 134 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$303,442
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Maison de ville 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 288 m²
A vendre maisonnette de 288 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 4 niveaux. Semi-sous-…
$501,801
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Appartement 2 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Appartement 2 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 2
Surface 76 m²
A vendre appartement de 76 m2 en Attique. L'appartement est situé au rez-de-chaussée. Il se …
$177,106
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Villa 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 500 m²
A vendre Villa de 4 étages de 500 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$1,77M
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Chalet 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 320 m²
A vendre Maison de 3 étages de 320 mètres carrés à Attica. Le sous-sol se compose de 3 range…
$826,496
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Chalet 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$708,425
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Maison de ville 3 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 3
Surface 270 m²
A vendre maisonnette de 270 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$732,039
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Chalet 8 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 8 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 8
Surface 428 m²
À vendre Maison de 3 étages de 428 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, …
$2,48M
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 220 m²
Vente maisonnette de 220 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-chauss…
$684,811
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 700 m²
Une oasis de tranquillité et de luxe au cœur de l'anavyssos Au cœur d'Anavyssos, cette supe…
$3,72M
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Chambres 3
Surface 110 m²
A vendre Maison de plain-pied de 110 m2 en Attique. La maison se compose de 3 chambres, salo…
$767,461
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Chalet 5 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
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Surface 300 m²
A vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de 2 c…
$395,537
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Villa 6 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Villa 6 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 6
Surface 418 m²
A vendre Villa de 2 étages de 418 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3 chambres, 2…
$1,95M
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Chalet 7 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 250 m²
À vendre Maison de 2 étages de 250 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 4…
$413,248
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Chalet 1 chambre dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Chalet 1 chambre
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 1
Surface 80 m²
A vendre en construction Maison d'un étage de 80 mètres carrés en Attique. La maison se comp…
$198,359
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 180 m²
Vente maisonnette de 180 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez de chauss…
$434,501
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Chalet 7 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 7
Surface 290 m²
À vendre Maison de 3 étages de 290 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 3…
$625,776
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Maison de ville 4 chambres dans Kalývia Thorikoú, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Kalývia Thorikoú, Grèce
Chambres 4
Surface 198 m²
A vendre maisonnette de 198 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Rez-de-cha…
$448,669
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