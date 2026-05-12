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Villas avec terrasse à vendre en Heraklion Regional Unit, Grèce

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Municipality of Heraklion
76
Heraklion Municipal Unit
74
Héraklion
62
Municipality of Chersonissos
30
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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Skotino, Grèce
Villa 2 chambres
Skotino, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 265 m²
Villa à Héraklion, Crète, sur un terrain de 265 m², avec piscine privée et vue sur la mer – …
$134,382
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Caractéristiques des propriétés en Heraklion Regional Unit, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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