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Villas avec jardin à vendre en Heraklion Regional Unit, Grèce

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Municipality of Heraklion
76
Heraklion Municipal Unit
74
Héraklion
61
Municipality of Chersonissos
31
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2 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Municipality of Malevizi, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 4
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Nombre de salles de bains 1
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Villa de Luxe en Pierre Naturelle en Crète avec Vue Panoramique Prix : 320 000 € Magni…
$364,046
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Villa 3 chambres dans Municipality of Malevizi, Grèce
Villa 3 chambres
Municipality of Malevizi, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 144 m²
Nombre d'étages 4
Villa en Pierre sur Quatre Niveaux en Crète avec Cour Privée Prix : 300 000 € Cette ma…
$341,293
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Caractéristiques des propriétés en Heraklion Regional Unit, Grèce

avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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