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Maisons avec terrasse à vendre en Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce

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Thassos Municipality
107
Paggaio Municipality
81
Kavala Municipality
40
Kavala
26
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1 propriété total trouvé
Duplex dans Ofrynio Plâge, Grèce
Duplex
Ofrynio Plâge, Grèce
Nombre d'étages 2
Maisonette à Kavala 129 m² – Neuf – 4 chambres, 4 salles de bains – 2 niveaux – Proche de la…
$132,684
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Types de propriétés en Macédoine-Orientale-et-Thrace

villas
maisons de ville

Caractéristiques des propriétés en Macédoine-Orientale-et-Thrace, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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