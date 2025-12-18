Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Amygdaleonas
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Amygdaleonas, Grèce

5 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Kavala Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 1
Surface 106 m²
Philip, Almond : Il est vendu par une maison de 106 m2 dans un terrain de 250 m2. Il se comp…
$84,122
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Kavala Municipality, Grèce
Maison 4 chambres
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 183 m²
Sol 2
Philip, Almond: Appartement nouvellement construit 1 Y/D (rez-de-chaussée) sur un terrain de…
$168,245
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Amygdaleonas, Grèce
Maison 3 chambres
Amygdaleonas, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Philip, Almond: A vendre Maison 90 m2 située sur un terrain de 379 m2 avec coefficient de co…
$232,617
Laisser une demande
AtlantaAtlanta
Maison 3 chambres dans Kavala Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Kavala Municipality, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 150 m²
Philip, Almond : Une maison nouvellement construite est à vendre dans un complexe de 150 m2 …
$168,245
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Amygdaleonas, Grèce
Maison 3 chambres
Amygdaleonas, Grèce
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 210 m²
PHILIPPES, AMYGDALEON: Une maison indépendante semi-complète de 210 m2 (186 m2) est à vendre…
$168,245
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller