  2. Grèce
  3. Municipality of Milopotamos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Municipality of Milopotamos, Grèce

11 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/2
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Maison 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Dans la région de Panormos, qui est situé à 20 km de la ville Rethymno , est disponible à la…
$246,401
Villa 3 chambres dans Vlichada, Grèce
Villa 3 chambres
Vlichada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre – Rethymno Une luxueuse villa de 3 chambres avec piscine privée, parfaite pou…
$687,049
Villa 5 chambres dans Roumeli, Grèce
Villa 5 chambres
Roumeli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre Une occasion unique de résidence personnelle ou d'investissement en Crète! Dé…
$438,915
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Maisonnette semi-détachée avec piscine privée à Panormo, Rethymno Cette belle mais…
$388,429
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 3
À vendre: nouvelle marque semi-détachée Villa à seulement 100 mètres de la mer à Rethymnon, …
$338,905
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$474,029
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/3
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Villa 3 chambres dans Bali, Grèce
Villa 3 chambres
Bali, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 192 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, salon, une cuis…
$760,786
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol -1/3
À Vendre: Charmante Villa 3-Storey avec des vues magnifiques à Rethymno, Crète! Lieu: Rethym…
$497,437
Villa 2 chambres dans Municipality of Milopotamos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Milopotamos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$478,710
