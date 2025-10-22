Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Municipality of Milopotamos, Grèce

villas
18
22 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Sisses, Grèce
Villa 5 chambres
Sisses, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 277 m²
One of the most exquisite villas on the island of Rhodes with stunning sea views, located ne…
$791,784
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
Nombre d'étages 2
A vendre: Maisonnette semi-détachée avec piscine privée à Panormo, Rethymno Cette charmante …
$384,734
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/2
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Laisser une demande
AdriastarAdriastar
Maison 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Dans la région de Panormos, qui est situé à 20 km de la ville Rethymno , est disponible à la…
$246,401
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vlichada, Grèce
Villa 3 chambres
Vlichada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre – Rethymno Une luxueuse villa de 3 chambres avec piscine privée, parfaite pou…
$687,049
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roumeli, Grèce
Villa 5 chambres
Roumeli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre Une occasion unique de résidence personnelle ou d'investissement en Crète! Dé…
$438,915
Laisser une demande
Century 21Century 21
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Maisonnette semi-détachée avec piscine privée à Panormo, Rethymno Cette belle mais…
$388,429
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Agios Mamas, Grèce
Maison 2 chambres
Agios Mamas, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
La maison est située dans le centre de toute l'année animée Agios Mamas village 2500 mètres …
$172,466
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 3
À vendre: nouvelle marque semi-détachée Villa à seulement 100 mètres de la mer à Rethymnon, …
$338,905
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol -1/3
Offert à la vente: charmante villa de trois étages avec vue imprenable à Rethymno, Crète! Li…
$498,291
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 3
Vente: New Townhouse à seulement 100 mètres de la mer à Rethymno, Crète Une occasion unique …
$339,174
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$474,029
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Milopotamos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Milopotamos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
Offert à la vente : Villa moderne de deux étages avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu:…
$479,532
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vlichada, Grèce
Villa 3 chambres
Vlichada, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Sol 1/1
Villa à vendre - Rethymno Villa de luxe avec 3 chambres et piscine privée, parfaite pour des…
$686,027
Laisser une demande
Villa 5 chambres dans Roumeli, Grèce
Villa 5 chambres
Roumeli, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Sol 1/2
Villa à vendre Une occasion unique de vivre ou d'investir en Crète!Nous vous présentons une …
$438,262
Laisser une demande
Villa 4 chambres dans Sisses, Grèce
Villa 4 chambres
Sisses, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 200 m²
This modern villa is just one of the villas that make up a complex of four similar villas fo…
$989,730
Laisser une demande
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/3
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
A vendre: Villa moderne de deux étages avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno,…
$474,842
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Bali, Grèce
Villa 3 chambres
Bali, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 192 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, salon, une cuis…
$760,786
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Bali, Grèce
Villa 3 chambres
Bali, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 2 étages de 192 m2 sur l'île de Crète. Le premier étage se compose d'une c…
$757,420
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol -1/3
À Vendre: Charmante Villa 3-Storey avec des vues magnifiques à Rethymno, Crète! Lieu: Rethym…
$497,437
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Municipality of Milopotamos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Milopotamos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$478,710
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Milopotamos, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
