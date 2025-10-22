Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Mountain View Maisons à vendre en Municipality of Milopotamos, Grèce

6 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Vlichada, Grèce
Villa 3 chambres
Vlichada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre – Rethymno Une luxueuse villa de 3 chambres avec piscine privée, parfaite pou…
$687,049
Villa 5 chambres dans Roumeli, Grèce
Villa 5 chambres
Roumeli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre Une occasion unique de résidence personnelle ou d'investissement en Crète! Dé…
$438,915
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$474,029
Villa 3 chambres dans Bali, Grèce
Villa 3 chambres
Bali, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 192 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, salon, une cuis…
$760,786
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol -1/3
À Vendre: Charmante Villa 3-Storey avec des vues magnifiques à Rethymno, Crète! Lieu: Rethym…
$497,437
Villa 2 chambres dans Municipality of Milopotamos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Milopotamos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$478,710
Caractéristiques des propriétés en Municipality of Milopotamos, Grèce

