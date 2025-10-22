Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Maisons à vendre en Municipality of Milopotamos, Grèce

villas
18
10 propriétés total trouvé
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/2
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Laisser une demande
Maison 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison 2 chambres
Pánormos, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Dans la région de Panormos, qui est situé à 20 km de la ville Rethymno , est disponible à la…
$246,401
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Vlichada, Grèce
Villa 3 chambres
Vlichada, Grèce
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 180 m²
Nombre d'étages 1
Villa à vendre – Rethymno Une luxueuse villa de 3 chambres avec piscine privée, parfaite pou…
$687,049
Laisser une demande
Monte OnlineMonte Online
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
Nombre d'étages 2
À Vendre: Maisonnette semi-détachée avec piscine privée à Panormo, Rethymno Cette belle mais…
$388,429
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 102 m²
Nombre d'étages 3
À vendre: nouvelle marque semi-détachée Villa à seulement 100 mètres de la mer à Rethymnon, …
$338,905
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$474,029
Laisser une demande
Estate Service 24Estate Service 24
Maison de ville 3 chambres dans Pánormos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 92 m²
Sol -2/3
🌟 Villa semi-détachée en front de mer à Panormos, Crète – Une rare opportunité de vivre et d…
$397,950
Laisser une demande
Villa 3 chambres dans Bali, Grèce
Villa 3 chambres
Bali, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 192 m²
Nombre d'étages 2
A vendre Villa de 192 m2 en Crète. Rez-de-chaussée se compose d'une chambre, salon, une cuis…
$760,786
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Pánormos, Grèce
Villa 2 chambres
Pánormos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol -1/3
À Vendre: Charmante Villa 3-Storey avec des vues magnifiques à Rethymno, Crète! Lieu: Rethym…
$497,437
Laisser une demande
VernaVerna
Villa 2 chambres dans Municipality of Milopotamos, Grèce
Villa 2 chambres
Municipality of Milopotamos, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 92 m²
Sol -1/2
À Vendre: Villa moderne 2-Storey avec piscine privée à Rethymno, Crète Lieu: Rethymno, Crète…
$478,710
Laisser une demande

