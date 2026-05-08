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Mountain View Appartements à vendre en Municipality of Heraklion, Grèce

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Heraklion Municipal Unit
27
Héraklion
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
Appartement 2 chambres
Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 68 m²
A VENDRE: Appartement 68m2 à Chersonissos, Crète, Grèce Prix: 375 000 € Taille: 68m2 Nous so…
$442,766
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
À VENDRE: Appartement au rez-de-chaussée dans la communauté fermée exclusive – Heraklion Nor…
$413,248
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Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 70 m²
Imaginez votre maison dans un complexe idyllique et luxueux avec accès à la plage, à seuleme…
$441,585
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 2
Surface 83 m²
À Vendre: Bâtiment à deux étages avec deux appartements indépendants – Malia, Crète (Total 8…
$159,396
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 43 m²
VENTE: Appartement 43m2 à Chersonissos, Crète, Grèce Prix: 189 000 € Taille: 43 m2. Nous so…
$223,154
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Appartement 1 chambre dans Municipality of Heraklion, Grèce
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Municipality of Heraklion, Grèce
Chambres 1
Surface 80 m²
Appartement à Heraklion, Crète – 80 m2 L'appartement est situé au rez-de-chaussée et dispose…
$377,827
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Kolasin ValleysKolasin Valleys

Types de propriétés en Municipality of Heraklion

1 BHK
2 BHK
3 BHK

Caractéristiques des propriétés en Municipality of Heraklion, Grèce

avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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