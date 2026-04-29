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Vue sur la mer Maisons de ville à vendre en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

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Maison de ville 3 chambres dans Melissochori, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 3
Surface 207 m²
A vendre maisonnette de 207 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$433,910
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Grekodom Development
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

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