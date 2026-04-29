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Propriétées résidentielles à vendre en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

maisons
5
6 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Melissochori, Grèce
Appartement 3 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 3
Surface 89 m²
A vendre appartement de 89 m2 en Attique. L'appartement est situé au 4ème étage. Il se compo…
$188,913
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Maison de ville dans Melissochori, Grèce
Maison de ville
Melissochori, Grèce
Surface 270 m²
Maison de ville à vendre près de Lagonisi, Attica. La maison est en construction. Se compose…
$336,502
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Maison de ville dans Melissochori, Grèce
Maison de ville
Melissochori, Grèce
Surface 170 m²
Maison de ville à vendre près de Lagonisi, Attica. La maison est en construction. Le premier…
$277,467
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Maison de ville 3 chambres dans Melissochori, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 3
Surface 207 m²
A vendre maisonnette de 207 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$433,910
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Chalet dans Melissochori, Grèce
Chalet
Melissochori, Grèce
Surface 315 m²
Il est prévu à la vente une maison individuelle d'une superficie totale de 315 m2 qui est si…
$501,801
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Chalet 4 chambres dans Melissochori, Grèce
Chalet 4 chambres
Melissochori, Grèce
Chambres 4
Surface 214 m²
À vendre Maison de 4 étages de 214 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de sal…
$413,248
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Caractéristiques des propriétés en Demotike Enoteta Plataion, Grèce

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