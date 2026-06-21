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Maisons à vendre en Paros Municipality, Grèce

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6 propriétés total trouvé
Villa 5 chambres dans Dryos, Grèce
Villa 5 chambres
Dryos, Grèce
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 460 m²
Sol -1/3
A vendre Villa de 3 étages d'une superficie de 460 mètres carrés dans la région des Cyclades…
$5,12M
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Maison 3 chambres dans Paros Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Paros Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 5 000 m²
Résidence à Paros de 170 m² – Terrain de 5 000 m² – 3 Chambres, Piscine Privée – Copropriété…
$254,876
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Villa 1 chambre dans Marmara, Grèce
Villa 1 chambre
Marmara, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 60 m²
Nombre d'étages 1
A vendre Maison de plain-pied d'une superficie de 60 mètres carrés dans la région des Cyclad…
$250,233
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Billion Dollar BeautiesBillion Dollar Beauties
Villa 1 chambre dans Paros Municipality, Grèce
Villa 1 chambre
Paros Municipality, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 105 m²
Sol 1/1
Grande offre sur l'île de Tinos! Sur le territoire de 7469 m2 il y a une villa de deux nivea…
$1,40M
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Maison 2 chambres dans Paros Municipality, Grèce
Maison 2 chambres
Paros Municipality, Grèce
Nombre de pièces 2
Surface 120 m²
2 bedrooms and 2 living rooms (can accommodate 9 people) 3 bathrooms, fully equipped kitchen…
$470,095
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Villa 3 chambres dans Paros Municipality, Grèce
Villa 3 chambres
Paros Municipality, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 1 000 m²
Introducing Seafront Villa: a luxurious retreat nestled in the picturesque village of Marmar…
$1,73M
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TekceTekce

Caractéristiques des propriétés en Paros Municipality, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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