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Maisons avec terrasse à vendre en Paros Municipality, Grèce

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villas
4
1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Paros Municipality, Grèce
Maison 3 chambres
Paros Municipality, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 5 000 m²
Résidence à Paros de 170 m² – Terrain de 5 000 m² – 3 Chambres, Piscine Privée – Copropriété…
$254,876
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Caractéristiques des propriétés en Paros Municipality, Grèce

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