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Appartements avec terrasse à vendre en Kassandra Municipality, Grèce

Kassandra Municipal Unit
189
Pallini Municipal Unit
148
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6 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kallithea, Grèce
Appartement 1 chambre
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 52 m²
Nombre d'étages 2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$190,971
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Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 68 m²
Sol 1/2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$243,051
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Sol 1/2
L’appartement A24, d’une superficie totale de 88 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$324,223
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OneOne
Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Sol 1/2
Au cœur de la cosmopolite Kallithea, en Chalcidique, à seulement quelques minutes de la mer …
$248,841
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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 1/2
L’appartement A46, d’une superficie de 93 m² à Kallithea, Chalcidique, représente une occasi…
$312,497
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Appartement 2 chambres dans Kallithea, Grèce
Appartement 2 chambres
Kallithea, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
Sol 1/2
L’appartement A44, d’une superficie totale de 78 m², est un superbe exemple d’architecture c…
$260,415
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Melrose VillasMelrose Villas

Types de propriétés en Kassandra Municipality

appartements à plusieurs niveaux
studios
1 BHK
2 BHK
3 BHK
4 BHK

Caractéristiques des propriétés en Kassandra Municipality, Grèce

avec Garage
avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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