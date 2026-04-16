Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Grèce
  3. Kassandreia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Kassandreia, Grèce

2 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kassandreia, Grèce
Appartement 2 chambres
Kassandreia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Superbes appartements neufs à Halkidiki avec ce superbe complexe de maisons fermées nouvelle…
$125,092
Laisser une demande
Appartement 2 chambres dans Kassandreia, Grèce
Appartement 2 chambres
Kassandreia, Grèce
Chambres 2
Surface 60 m²
A vendre appartement de 60 mètres carrés à Kassandra, Chalkidiki. L'appartement est situé au…
$354,213
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Grekodom Development
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Appartement 2 chambres dans Kassandreia, Grèce
Appartement 2 chambres
Kassandreia, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Superbes appartements neufs à Halkidiki avec ce superbe complexe de maisons fermées nouvelle…
$184,918
Laisser une demande
Alanya HomeAlanya Home
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller