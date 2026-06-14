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Propriétées résidentielles à vendre en Antiparos Municipality, Grèce

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1 propriété total trouvé
Villa 8 chambres dans Antiparos Municipality, Grèce
Villa 8 chambres
Antiparos Municipality, Grèce
Nombre de pièces 18
Chambres 8
Nombre de salles de bains 10
Surface 583 m²
Superficie : 583 m2Surface terrain : 4,590 m2Chambres à coucher: 8Salles de bains: 10Garage:…
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Agence
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Luxe
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