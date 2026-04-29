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Mountain View Chalets à vendre en Corinthe, Grèce

2 propriétés total trouvé
Chalet 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 350 m²
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous-so…
$791,075
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Grekodom Development
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
À vendre Maison de 3 étages de 150 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Le rez-de-chaussée…
$330,598
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Caractéristiques des propriétés en Corinthe, Grèce

avec Vue sur la mer
Bon marché
Luxe
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