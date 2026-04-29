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Propriétées résidentielles à vendre en Corinthe, Grèce

maisons
7
8 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Appartement 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 63 m²
A vendre appartement de 63 mètres carrés à Péloponnèse. L'appartement est situé au rez-de-ch…
$223,154
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
À vendre Maison de 3 étages de 150 mètres carrés à Péloponnèse. Le sous-sol se compose d'un …
$519,512
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Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 120 m²
A vendre maisonnette en construction de 120 m2 en Péloponnèse. La maisonnette a 2 niveaux. R…
$472,283
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 251 m²
À vendre Maison de 2 étages de 251 mètres carrés à Péloponnèse. Rez-de-chaussée se compose d…
$826,496
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Chalet 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 350 m²
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés dans la Péloponnèse orientale. Semi-sous-so…
$791,075
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Chalet 3 chambres dans Corinthe, Grèce
Chalet 3 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 3
Surface 150 m²
À vendre Maison de 3 étages de 150 mètres carrés dans le Péloponnèse Est. Le rez-de-chaussée…
$330,598
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Maison de ville 2 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 2
Surface 85 m²
A vendre maisonnette de 85 mètres carrés en Péloponnèse orientale. La maisonnette a 2 niveau…
$247,949
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Maison de ville 4 chambres dans Corinthe, Grèce
Maison de ville 4 chambres
Corinthe, Grèce
Chambres 4
Surface 130 m²
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Péloponnèse. La maisonnette a 3 niveaux. Le sou…
$814,689
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Caractéristiques des propriétés en Corinthe, Grèce

avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
Bon marché
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