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Piscine Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Attique, Grèce

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Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Alimos, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Alimos, Grèce
Chambres 3
Surface 182 m²
Sol 4/5
Appartement de deux niveaux avec piscine privée et parking dans un complexe résidentiel pres…
$1,26M
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Caractéristiques des propriétés en Attique, Grèce

avec Garage
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
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Luxe
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