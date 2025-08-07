Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Attique, Grèce

6 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Penteli, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Penteli, Grèce
Nombre de pièces 6
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 93 m²
Sol 3/6
Appartement à vendre, étage: 3ème, 4ème (2 Niveaux), dans la région: Vrilissia - Centre. La …
$536,020
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Kallithea, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Kallithea, Grèce
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Sol 2/2
Appartements duplex sur deux niveaux aux 1er et 2ème étages, d'une superficie de 77 m². m av…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres dans Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 3 chambres
Municipality of Moschato Tavros, Grèce
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Sol 5/5
Cinquième étage. Appartement d'une superficie de 119,91 m². m² comprenant 3 chambres, séjour…
Prix ​​sur demande
TekceTekce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Piraeus, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Piraeus, Grèce
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Project for a gold visa! Located in Piraeus, in quiet Near the city center. Piraeus is th…
$272,563
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres dans Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 2 chambres
Municipality of Palaio Faliro, Grèce
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
PALAIO FALIRO BUILDING High End Construction Proudly we would like to present our high…
Prix ​​sur demande
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres dans Municipality of Peristeri, Grèce
Appartements à plusieurs niveaux 6 chambres
Municipality of Peristeri, Grèce
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 250 m²
Newly built apartment building in Peristeri First Maisonette. 5th-6th floor maisonette o…
$379,978
Caractéristiques des propriétés en Attique, Grèce

