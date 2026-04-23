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Appartements à vendre en Anavyssos, Grèce

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Appartement 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Appartement 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$306,984
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Appartement 1 chambre dans Anavyssos, Grèce
Appartement 1 chambre
Anavyssos, Grèce
Chambres 1
Surface 34 m²
A vendre appartement de 34 m2 en Attique. L'appartement est situé au demi-premier étage. Il …
$141,685
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Appartement dans Anavyssos, Grèce
Appartement
Anavyssos, Grèce
Surface 78 m²
A vendre appartement de 78 m2 en Attique. Appartement avec aménagement intérieur. Les propri…
$212,528
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AdriastarAdriastar
Appartement 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Appartement 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 150 m²
A vendre appartement de 150 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$188,913
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