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Propriétées résidentielles à vendre en Anavyssos, Grèce

appartements
4
maisons
25
29 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 330 m²
A vendre Villa de 3 étages de 330 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose de salon, une sall…
$2,36M
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Chalet 4 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 4 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 5 étages de 300 m2 en Attique. Le sous-sol se compose d'un dépôt. Semi-so…
$596,258
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Villa 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 380 m²
A vendre Villa de 2 étages de 380 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, s…
$2,36M
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AdriastarAdriastar
Chalet 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 177 m²
A vendre Maison de 2 étages de 177 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2 chambres, …
$708,425
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Chalet 4 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 4 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 4
Surface 185 m²
A vendre Maison de 3 étages de 185 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose d'une …
$495,898
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Maison de ville 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Maison de ville 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 290 m²
A vendre maisonnette de 290 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 2 niveaux. Rez-de-cha…
$247,949
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MontbelMontbel
Chalet 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 373 m²
Il est prévu à la vente une maison individuelle de 4 étages de 373 m2 à Attica. Le premier é…
$1,77M
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Villa dans Anavyssos, Grèce
Villa
Anavyssos, Grèce
Surface 680 m²
A vendre villa de 680 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la mer, la montagne, la forêt s'…
$1,77M
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Villa 8 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 8 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 8
Surface 480 m²
A vendre Villa de 3 étages de 480 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 7 chambres, u…
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de s…
$436,862
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Chalet dans Anavyssos, Grèce
Chalet
Anavyssos, Grèce
Surface 227 m²
À vendre Maison de 2 étages de 227 m2 en Attique. Une vue magnifique sur la ville, la mer, l…
$198,359
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Chalet 1 chambre dans Anavyssos, Grèce
Chalet 1 chambre
Anavyssos, Grèce
Chambres 1
Surface 85 m²
A vendre Maison de 2 étages de 85 mètres carrés à Attica. Rez de chaussée se compose d'une c…
$259,756
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Villa 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 200 m²
A vendre Villa de 3 étages de 200 mètres carrés à Attica. Rez-de-chaussée se compose de salo…
$1,07M
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Chalet 7 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 7 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 7
Surface 300 m²
A vendre en construction Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée…
$342,406
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Appartement 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
Appartement 2 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 80 m²
A vendre appartement de 80 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se compo…
$306,984
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Appartement 1 chambre dans Anavyssos, Grèce
Appartement 1 chambre
Anavyssos, Grèce
Chambres 1
Surface 34 m²
A vendre appartement de 34 m2 en Attique. L'appartement est situé au demi-premier étage. Il …
$141,685
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Appartement dans Anavyssos, Grèce
Appartement
Anavyssos, Grèce
Surface 78 m²
A vendre appartement de 78 m2 en Attique. Appartement avec aménagement intérieur. Les propri…
$212,528
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Villa 7 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 7 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 7
Surface 750 m²
Un havre de tranquillité et de luxe au cœur de l'anavyssos Bienvenue dans une propriété qui…
$5,31M
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Maison de ville 3 chambres dans Anavyssos, Grèce
Maison de ville 3 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 130 m²
A vendre maisonnette de 130 mètres carrés en Attique. La maisonnette a 3 niveaux. Semi-sous-…
$436,862
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 250 m²
A vendre Maison de 4 étages de 250 mètres carrés à Attica. Semi-sous-sol se compose de salon…
$826,496
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Villa 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Villa 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 520 m²
A vendre Villa de 4 étages de 520 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
$1,48M
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Chalet 5 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 5 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 5
Surface 350 m²
À vendre Maison de 3 étages de 350 mètres carrés en Attique. Semi-sous-sol se compose de 2 c…
$472,283
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Appartement 2 chambres dans Anavyssos, Grèce
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Anavyssos, Grèce
Chambres 2
Surface 150 m²
A vendre appartement de 150 m2 en Attique. L'appartement est situé au 2ème étage. Il se comp…
$188,913
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Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 271 m²
À vendre Maison de 4 étages de 271 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
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Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 300 m²
A vendre Villa de 3 étages de 300 m2 en Attique. Rez-de-chaussée se compose de salon avec cu…
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Surface 450 m²
A vendre Villa de 3 étages de 450 mètres carrés à Attique. Rez-de-chaussée se compose de sal…
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Chalet 4 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 4 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 4
Surface 300 m²
À vendre Maison de 3 étages de 300 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose d'un…
$779,268
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Chalet 6 chambres dans Anavyssos, Grèce
Chalet 6 chambres
Anavyssos, Grèce
Chambres 6
Surface 410 m²
À vendre Maison de 4 étages de 410 m2 en Attique. Semi-sous-sol se compose d'une chambre, sa…
$1,12M
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Anavyssos, Grèce
Chambres 3
Surface 211 m²
À vendre Maison de 2 étages de 211 mètres carrés en Attique. Rez-de-chaussée se compose de 2…
$769,822
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