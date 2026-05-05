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Villas à vendre en Agios Nikolaos, Grèce

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13 propriétés total trouvé
Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 480 m²
Une villa incomplète à vendre dans la région d'Agios Nikolaos. La villa est à seulement 200 …
$767,461
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Villa 5 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 5 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 5
Surface 307 m²
A vendre Villa de 2 étages de 307 mètres carrés en Crète. Rez-de-chaussée se compose de 3 ch…
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Villa 4 chambres dans Municipality of Sithonia, Grèce
Villa 4 chambres
Municipality of Sithonia, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 187 m²
Sol -2
A vendre Gîte de 3 étages d'une superficie de 187 mètres carrés sur la péninsule de Sithonia…
$2,35M
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AdriastarAdriastar
Villa 6 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 6 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 6
Nombre de salles de bains 4
Surface 285 m²
Sol -1/3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 285 m2 sur la péninsule de Sithonia, la régi…
$757,420
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 518 m²
La propriété est située au meilleur endroit sur une colline surplombant la baie de Mirabello…
$1,44M
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Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 313 m²
Code de la propriété: HPS4690 - Villa à vendre à Sithonia Agios Nikolaos pour € 725.000 . Ce…
$844,716
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MontbelMontbel
Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 323 m²
Code de la propriété: HPS4691 - Villa à vendre à Sithonia Agios Nikolaos pour € 725.000 . Ce…
$844,716
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Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Surface 450 m²
A vendre Villa de 4 étages de 450 m2 en Crète. Sous-sol se compose d'une salle de bains, une…
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Villa 4 chambres dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 4 chambres
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
Nombre d'étages 3
A vendre chalet de 3 étages d'une superficie de 210 m2 sur la péninsule de Sithonia, la régi…
$302,968
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 600 m²
Villa principale 400m2, terrain 3.500m2: Rez-de-chaussée: 1 salon avec cuisine et coin repas…
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 561 m²
A vendre deux villas amphithéâtres uniques inachevées sur la mer. Les villas sont de 281 m2 …
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Villa dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa
Agios Nikolaos, Grèce
Surface 433 m²
La propriété est située dans le meilleur endroit sur une colline donnant sur la baie de Mira…
$1,12M
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Villa 1 chambre dans Agios Nikolaos, Grèce
Villa 1 chambre
Agios Nikolaos, Grèce
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 120 m²
Sol 1/1
A vendre logement délabré, chalet de 1 étage d'une superficie de 120 mètres carrés sur la pé…
$187,105
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