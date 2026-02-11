Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Wetteraukreis
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Wetteraukreis, Allemagne

4 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Selters, Allemagne
Maison 5 chambres
Selters, Allemagne
Nombre de pièces 16
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 324 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilien & BAUTRGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNED'AUTRES FAMILLES EN LAGE CENTRAL…
$1,36M
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Chambres 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée à la française dans une banlieue tranquille et tranqu…
$2,90M
Maison 7 chambres dans Buches, Allemagne
Maison 7 chambres
Buches, Allemagne
Nombre de pièces 20
Chambres 7
Nombre de salles de bains 7
Surface 515 m²
Nombre d'étages 3
ISS GLOBAL Immobilier & BAUTRÄGERINVESTISSEMENT EN ALLEMAGNENEUBAUPROJECTS EN LAGE CENTRALOB…
$2,57M
NicoleNicole
Villa 9 chambres dans Bad Vilbel, Allemagne
Villa 9 chambres
Bad Vilbel, Allemagne
Nombre de pièces 9
Surface 320 m²
Nombre d'étages 2
Belle maison de campagne avec cheminée de style français dans une banlieue calme et paisible…
$2,64M
