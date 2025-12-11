Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Vue sur la mer Appartements à vendre en Schlei Ostsee, Allemagne

1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Damp, Allemagne
Appartement 1 chambre
Damp, Allemagne
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 61 m²
Nombre d'étages 5
Situation directe sur la côte de la mer Baltique avec plage, port de plaisance et sports nau…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
