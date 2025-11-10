Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Pocking
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pocking, Allemagne

Appartement 1 chambre dans Pocking, Allemagne
Appartement 1 chambre
Pocking, Allemagne
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Sol 3/3
$137,500
