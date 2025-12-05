  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Pirmasens
  4. Appartements dans des immeubles neufs

Appartements dans les nouveaux bâtiments

Rhénanie-Palatinat
1
Recherche de nouveaux bâtiments
Cacher
Recherche de nouveaux bâtiments
Recherche étendue Recherche compacte
Paramètres de recherche
Trier
Sur la carte
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Afficher tout Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Immeuble DHH Neubau in 66955 Pirmasens zu verkaufen
Pirmasens, Allemagne
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
1 objet immobilier 1
A vendre est un nouveau bâtiment DHH dans une rue tranquille de Pirmasens.Quels sont les fournisseurs à Pirmasens ?Deutsche Telekom, O2 et Vodafon Kabel Deutschland sont actifs à Pirmasens, Rheinland-Pfalz. Chacun de ces fournisseurs a sa propre gamme de services avec des tarifs différents. …
Agence
ELBUS GmbH
Laisser une demande
Sur la carte
Realting.com
Aller