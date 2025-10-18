Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Munich, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Munich, Allemagne
Maison 5 chambres
Munich, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
$3,03M
Villa 5 chambres dans Munich, Allemagne
Villa 5 chambres
Munich, Allemagne
Chambres 5
Surface 172 m²
Nombre d'étages 2
Elégante et de haute qualité villa de ville avec une terrasse dans la zone verte de la capit…
$3,02M
Caractéristiques des propriétés en Munich, Allemagne

Bon marché
Luxe
