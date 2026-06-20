Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Krefeld
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Krefeld, Allemagne

;
Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Krefeld, Allemagne
Penthouse 3 chambres
Krefeld, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 114 m²
Un projet prometteur pour la construction de 1-2 appartements dans le grenier d'un bâtiment …
$69,772
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Krefeld, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller