  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Hagen
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Hagen, Allemagne

1 propriété total trouvé
Duplex 5 chambres dans Hagen, Allemagne
Duplex 5 chambres
Hagen, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 149 m²
Nombre d'étages 3
$942,763
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Hagen, Allemagne

Bon marché
Luxe
