Condos à vendre en Frisingue, Allemagne

1 propriété total trouvé
Condo 2 chambres dans Frisingue, Allemagne
Condo 2 chambres
Frisingue, Allemagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 77 m²
Sol 3/3
Disponible immédiatement ! Situation privilégiée, excellentes connexions à l'aéroport de Mun…
$672,182
