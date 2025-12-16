Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Fribourg-en-Brisgau, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Appartement 3 chambres
Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 74 m²
Nombre d'étages 3
The apartment is located on the 2nd floor of a residential building built in 1989. The owner…
$390,723
Appartement 3 chambres dans Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Appartement 3 chambres
Fribourg-en-Brisgau, Allemagne
Nombre de pièces 3
Surface 80 m²
Nombre d'étages 1
A bright, cozy 3-room apartment on the 1st floor of a well-maintained apartment building. Th…
$464,202
