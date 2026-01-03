Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Essen
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Essen, Allemagne

Appartement 2 chambres dans Essen, Allemagne
Appartement 2 chambres
Essen, Allemagne
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 77 m²
Sol 2
Appartement moderne de 3 pièces avec balcon et garage à Essen-Steele 205.000 € + 3,57% 45276…
$240,176
Agence
ELEMENTA
Langues
English, Русский, Deutsch
