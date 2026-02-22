Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Düsseldorf
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Düsseldorf, Allemagne

2 propriétés total trouvé
Duplex 5 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 5 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 5
Surface 140 m²
Nombre d'étages 2
Full description: The house is well maintained. Built in 1998/2021 modernized Heated floors.…
$795,835
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Duplex 2 chambres dans Düsseldorf, Allemagne
Duplex 2 chambres
Düsseldorf, Allemagne
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 74 m²
Nombre d'étages 2
Full description: Half of the house on  plot of land 470 m2.in a calm and quiet area of ​​Wi…
$871,352
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Аталанта
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Düsseldorf, Allemagne

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller