Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Allemagne
  3. Dortmund
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Dortmund, Allemagne

propriété commerciale
6
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investissement 6 300 m² dans Dortmund, Allemagne
Investissement 6 300 m²
Dortmund, Allemagne
Surface 6 300 m²
Investment in a new modern Residence and care center for the elderly  with a long-term contr…
Prix ​​sur demande
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTATE-SERVICE24
Langues
English, Русский, Deutsch
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller