  2. Allemagne
  3. Bunde
  4. Commercial
  5. Maison des revenus

Immeuble d'appartements à vendre en Bunde, Allemagne

1 propriété total trouvé
Maison des revenus 1 500 m² dans Bunde, Allemagne
Maison des revenus 1 500 m²
Bunde, Allemagne
Surface 1 500 m²
Nombre d'étages 3
Bonjour.pour vendre le Bureau, salles industrielles, 6 unités. (500 200 300 175 140 m2).parc…
$1,16M
