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Hôtels à vendre en Baden Baden, Allemagne

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Hôtel dans Baden Baden, Allemagne
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Baden Baden, Allemagne
Boutique hôtel au cœur de Baden-Baden - un investissement dans l'atmosphère d'une des meille…
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Boutique hôtel dans le centre de Baden-Baden - une facilité d'investissement premiumA vendre…
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Hôtel dans un quartier calme de Baden-Baden - établissement hôtelier opérationnel avec infra…
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Hôtel-restaurant à Baden-Baden avec vue sur les vignobles - prêt hôtel et restaurant affaire…
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Hôtel dans le quartier prestigieux de Baden-Baden - un objet d'investissement avec le potent…
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Possibilité d'investissement à Baden-Baden – Hôtel d'exploitation dans un Resort prestigieux…
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