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avec terrasse Studios à vendre en Tbilissi, Géorgie

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3 propriétés total trouvé
Studio 1 chambre dans Tbilissi, Géorgie
Studio 1 chambre
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 32 m²
Sol 1/70
VR Tour Vake Sky - Fashion AvenueNouveau symbole architectural de Tbilissi dans le prestigie…
$110,600
T.V.A.
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Studio 1 chambre dans Tbilissi, Géorgie
Studio 1 chambre
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 4/70
VR Vake Sky Tower – Fashion Avenue est un grand projet multifonctionnel premium dans l'un de…
$119,600
T.V.A.
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Studio dans Tbilissi, Géorgie
Studio
Tbilissi, Géorgie
Surface 38 m²
Sol 4/5
$194,968
T.V.A.
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Agence
It.Is Realty
Langues
English, Русский, עִברִית
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
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