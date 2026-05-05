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près du club de golf Studios à vendre en Tbilissi, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Tbilissi, Géorgie
Studio 1 chambre
Tbilissi, Géorgie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Sol 1/5
Le projet est situé sur les collines pittoresques de Tbilissi et incarne le concept de « sty…
$175,000
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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