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Vue sur la mer Appartements à vendre en Tbilissi, Géorgie

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Appartement dans Tbilissi, Géorgie
Appartement
Tbilissi, Géorgie
Surface 69 m²
Sol 2/14
Je vends l'appartement 2+1 avec vidom en mer.📍 Lieu: RUM, fil Novogo Buljvara🏢 📐 Place: 68,5…
$112,000
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Caractéristiques des propriétés en Tbilissi, Géorgie

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
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avec Piscine
avec Vue du lac
avec Terrain de golf
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