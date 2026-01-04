  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Mingrélie-et-Haute-Svanétie

Nouveaux bâtiments à vendre en Mingrélie-et-Haute-Svanétie

Poti
Immeuble OTIUM POTI
Poti, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 10
OTIUM POTI EST UN BLOQUE RÉSIDENTIEL MULTI-APARTMENT AVEC ESPÈCES COMMERCIALES ET ZONE RECRÉATIVE.LE PROJET, qui ICLUDE UNE ZONE GRANDE SUR LE BÂTIMENT, LE PLAYGROUND ET LE PARKING, sera COMPLÈTE D'UN MAI 2026
Développeur
Otium Development
Développeur
Otium Development
Langues
English
