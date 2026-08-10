avec jardin Studios à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Studio 1 chambre
Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 5/12
VR Shekvetili Forest Beach est un complexe de villégiature haut de gamme situé sur la premiè…
$98,300
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

avec Terrasse
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