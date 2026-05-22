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Piscine Studios à vendre en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

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1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Shekvetili, Géorgie
Studio 1 chambre
Shekvetili, Géorgie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 36 m²
Sol 3/7
Plage de sable magnétique. Objet de placement des primes de catégorie pour le loyerEmplaceme…
$109,505
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Caractéristiques des propriétés en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
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