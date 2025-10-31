Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Immobilier commercial en Municipalité d'Ozourguéti, Géorgie

Ureki
4
4 propriétés total trouvé
Terrain à vendre avec local hôtelier et un chalet dans Ureki, Géorgie
Terrain à vendre avec local hôtelier et un chalet
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 8
Chambres 6
Nombre de salles de bains 2
Surface 795 m²
Nombre d'étages 2
"Vila Dias" est une opportunité d'investissement à fort potentiel, notamment dans le domaine…
$330,000
Hôtel 300 m² dans Ureki, Géorgie
Hôtel 300 m²
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Nombre d'étages 2
A vendre hôtel de deux étages dans le village d'Ureki, près de la plage. L'hôtel dispose de …
$300,000
Hôtel dans Ureki, Géorgie
Hôtel
Ureki, Géorgie
Nombre de pièces 6
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Hôtel à vendre dans le village d'Ureki à 200 mètres de la plage unique avec sable magnétique…
$300,000
Propriété commerciale 600 m² dans Ureki, Géorgie
Propriété commerciale 600 m²
Ureki, Géorgie
Surface 600 m²
Nombre d'étages 2
$1,86M
