Appartement dans un nouvel immeuble AVLABARI RESIDENCE

RÉSIDENCE AVLABARI Vieux Tbilissi

État : En construction

Achèvement : décembre 2025

Nombre de planchers: 4

Appartements: 14

Superficie: 42 m2 – 235 m2

Prix: A partir de $2800 par m2

RESIDENCE AVLABARI est situé au coeur du Vieux Tbilissi, à Avlabari, à proximité de la cathédrale Sainte-Trinité de Tbilissi. Le projet combine harmonieusement les normes résidentielles modernes avec le caractère architectural et le charme historique du Vieux Tbilissi, créant un environnement de vie distinctif et raffiné.

Principales caractéristiques du projet Premier emplacement Avlabari est connu pour son riche patrimoine historique et son fort attrait touristique. Sa position centrale le rend attrayant tant pour la vie résidentielle que pour les investissements à long terme. Développement des boutiques Le projet se compose de seulement 14 appartements répartis sur 4 étages, assurant l'intimité, une atmosphère calme et une communauté résidentielle limitée.

Appartement Variété Les unités vont de 42 m2 à 235 m2, offrant des options adaptées aux différents besoins de vie et d'investissement. Panoramique Ville Vues Les appartements sélectionnés offrent une vue panoramique impressionnante sur Tbilissi, améliorant ainsi la vie quotidienne avec des paysages exceptionnels.

Tourisme et potentiel de location à court terme En raison de son emplacement stratégique dans l'une des zones les plus visitées de la ville, le projet est bien adapté aux possibilités de location à court terme.

Qualité et sécurité de la construction Des matériaux de construction de haute qualité et des normes de construction professionnelles garantissent la durabilité, la sécurité et la valeur à long terme.

RESIDENCE AVLABARI représente une combinaison équilibrée de localisation, d'identité architecturale et de confort moderne dans l'un des quartiers les plus importants de Tbilissi.