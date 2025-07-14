  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Apart hôtel Sioni Lake Resort and Spa

Apart hôtel Sioni Lake Resort and Spa

, Géorgie
depuis
$173,433
T.V.A.
depuis
$3,965/m²
;
2
Laisser une demande
Voir les contacts
ID: 35042
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 26/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte

Caractéristiques de la propriété

Paramètres de propriété

  • L'année de construction
    L'année de construction
    2028

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English

Vivre de luxe à Sioni Lake Resort & Spa
Le premier bloc du nouveau complexe d'élite d'Archis, Sioni Lake Resort & Spa, est un appartement de cinq étages avec 75 appartements de luxe, d'art et de studio moderne. Conçu par la firme espagnole Chapman Taylor Madrid Studio, le bâtiment allie style, confort et construction économe en énergie avec des blocs YTONG, du plâtre décoratif et des garde-corps en verre.

Entièrement meublé et prêt à profiter
Tous les appartements sont entièrement rénovés, meublés et équipés d'appareils modernes. Les résidents et les clients peuvent profiter de l'infrastructure exceptionnelle de la station sans quitter le complexe.

Services quatre-saisons inégalés
Découvrez des piscines ouvertes et intérieures totalisant 2 500 m2, un parc aquatique, une piscine chaude d'hiver, spa et centre de bien-être, salle de fitness (3 000 m2), salle de banquet pour 550 invités, salles de conférence, 5 restaurants, bars, salons, cinéma en plein air, amphithéâtre, espace de divertissement pour les enfants, jardin d'hiver, héliport, et un boulevard de 3 km bord de lac avec sentiers pédestres et cyclables. Les installations sportives comprennent le tennis, le basket-ball, les terrains de football, les terrains de padel, une zone de pêche et une fermeture éclair.

Environnement naturel à couper le souffle
Situé à 50 km de Tbilissi à 1100 mètres d'altitude, près du parc national de Tbilissi dans le village de Sioni, le complexe offre un climat quatre saisons avec vue sur le lac, les montagnes et la forêt – parfait pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et la proximité de la ville.

Localisation sur la carte

, Géorgie
Éducation

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel
Tbilissi, Géorgie
depuis
$63,700
Immeuble Avlabari Breeze by GATD
Tbilissi, Géorgie
depuis
$85,000
T.V.A.
Immeuble Blox Varketili
Tbilissi, Géorgie
depuis
$56,000
Complexe résidentiel $1000 DOWNPAYMENT 4-YEAR INSTALMENT PLAN
Batoumi, Géorgie
depuis
$33,374
Appart-hôtel Piramida
Batoumi, Géorgie
depuis
$42,000
Vous regardez
Apart hôtel Sioni Lake Resort and Spa
, Géorgie
depuis
$173,433
T.V.A.
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Résidence Ramada Residences Pervye brendirovannye rezidencii v centre Batumi
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 45
Premières résidences de marque dans le centre de BatumiService Premium selon les normes internationalesInfrastructure intérieure développéeIndicateurs d'occupation et croissance du coût des objets au-dessus du marchéWyndham Hotels & Resorts est le choix #1 pour les investisseurs du monde ent…
Développeur
One Development
Laisser une demande
Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Immeuble Compact House
Batoumi, Géorgie
depuis
$47,000
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 6
Nouveau projet par Elt Building - "Compact House" à Batumi, dans l'une des zones les plus actives de la ville, avec des infrastructures bien équipées. Le complexe se compose de 6 étages, où seront présentés: Service de conciergerie; Supermarché; La terrasse; Cour arrière; Espaces commerciau…
Agence
sisnogroup
Laisser une demande
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Complexe résidentiel A Sector
Batoumi, Géorgie
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 20
Surface 26–798 m²
13 objets immobiliers 13
Complexe de 20 étagesAchèvement des travaux — avril 2024Emplacement de première ligne, à 120 mètres de la merTotal des appartements — 247 / Appartements par étage — 13INFRASTRUCTURESalle de jeuxRéceptionPlage privéeRestaurant de plageService de conciergerieEspaces commerciauxStationnement so…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
51.2 – 69.4
58,608 – 138,800
Attique
798.3
648,000
Studio
26.4 – 39.0
36,432 – 44,850
Agence
Geo Estate
Laisser une demande
Realting.com
Aller
_relevant_news_
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
14.07.2025
Investissements dans l’immobilier commercial à Batoumi : comment créer un éco-projet innovant à haute rentabilité
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
16.04.2025
Le marché immobilier en Géorgie en 2025 : analyse de la croissance, investissements et rentabilité – entretien exclusif
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
26.03.2025
Comment créer le projet immobilier de vos rêves avec un rendement de 20 % par an (ROI)
Afficher toutes les publications