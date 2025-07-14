Apart hôtel Sioni Lake Resort and Spa

Vivre de luxe à Sioni Lake Resort & Spa

Le premier bloc du nouveau complexe d'élite d'Archis, Sioni Lake Resort & Spa, est un appartement de cinq étages avec 75 appartements de luxe, d'art et de studio moderne. Conçu par la firme espagnole Chapman Taylor Madrid Studio, le bâtiment allie style, confort et construction économe en énergie avec des blocs YTONG, du plâtre décoratif et des garde-corps en verre.

Entièrement meublé et prêt à profiter

Tous les appartements sont entièrement rénovés, meublés et équipés d'appareils modernes. Les résidents et les clients peuvent profiter de l'infrastructure exceptionnelle de la station sans quitter le complexe.

Services quatre-saisons inégalés

Découvrez des piscines ouvertes et intérieures totalisant 2 500 m2, un parc aquatique, une piscine chaude d'hiver, spa et centre de bien-être, salle de fitness (3 000 m2), salle de banquet pour 550 invités, salles de conférence, 5 restaurants, bars, salons, cinéma en plein air, amphithéâtre, espace de divertissement pour les enfants, jardin d'hiver, héliport, et un boulevard de 3 km bord de lac avec sentiers pédestres et cyclables. Les installations sportives comprennent le tennis, le basket-ball, les terrains de football, les terrains de padel, une zone de pêche et une fermeture éclair.

Environnement naturel à couper le souffle

Situé à 50 km de Tbilissi à 1100 mètres d'altitude, près du parc national de Tbilissi dans le village de Sioni, le complexe offre un climat quatre saisons avec vue sur le lac, les montagnes et la forêt – parfait pour ceux qui apprécient la nature, la tranquillité et la proximité de la ville.