Complexe touristique Hotel rooms at Radisson Blu Residences Batumi.

Chambres d'hôtel à Radisson Blu Residences Batumi. Gonio.

Radisson Blu Residences Batumi - un complexe résidentiel et hôtelier exclusif de 5* 26 étages avec un CASINO sur la mer, conception exclusive de résidences utilisant des matériaux, meubles et équipements selon les normes internationales Radisson.

Radisson Blu Residences offre une occasion unique d'investir dans des résidences de marque qui combinent luxe et potentiel de revenu élevé.

Ce projet offre confort et élégance de première classe, et le nom Radisson Blu garantit le prestige, ce qui en fait un choix idéal pour les investisseurs qui veulent combiner une vie sophistiquée avec des investissements financiers fiables.

Les appartements sont commandés avec une rénovation clé en main, dont le design exclusif est développé selon les normes internationales de la chaîne hôtelière Radisson.

Revenu jusqu'à 14% par an!

28 jours pour vos propres vacances par an!

Contrat de location avec Radisson pour 20 ans!

Système de piscine 60/40 (distribution des bénéfices provenant du revenu brut provenant de l'utilisation de toutes les chambres d'hôtel de sa catégorie).

Premier paiement 20%

Pas de versements jusqu'en décembre 2027!

2ème catégorie de chambre:

Studios

Chambre à partir de 31.6 m2 avec un lit ou deux lits simples.

Chambres simples

Chambre à partir de 50.1 m2 avec une chambre séparée et salon-cuisine.

Infrastructure complexe:

Casino

Centre SPA

Jardin miniature avec plantes

Aire de jeux pour enfants

Plage privée

Piscine extérieure chauffée

Restaurant avec terrasse

Bar et coin salon sur le toit

Stationnement souterrain

Salle de conférence

Réception

Centre de remise en forme

Lieu:

Village de villégiature Gonio

Vers la mer - 50 m

Au centre de Batumi - 14 km

A l'aéroport - 8 km

Pour plus d'informations sur ce projet, appelez-nous / écrivez-nous.