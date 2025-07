Complexe résidentiel

Complexe multifonctionnel Elite sur la première ligne de la mer Noire, à 15 km de Batumi. Sur une superficie de plus de 20 hectares, un projet de grande envergure doté d'une infrastructure développée a été mis en oeuvre pour assurer une vie confortable, des loisirs et des investissements. Le complexe comprend des hôtels en chaîne, des résidences Pullman de marque, des appartements de type hôtel, ainsi qu'une plage privée de 1 km de long avec des zones de loisirs modernes, des bars et un club de yachts.

Layouts — Pullman (clé en main):

Studio — surface à partir de 40 m2, à partir de 142,000 $

Résidence 1 chambre — surface à partir de 63,8 m2, à partir de 217 000 $

Résidence de 2 chambres — surface à partir de 97.1 m2, à partir de 389 000 $

Résidence 3 chambres — surface à partir de 242,6 m2, à partir de 906,000 $

Penthouse — surface à partir de 306,9 m2, prix à partir de 1 117 000 $

Appartements — sans finition: rénovation 500 $/m2, mobilier 400 $/m2

Studio — surface à partir de 27,4 m2, à partir de 38 900 $

Appartement 1 chambre — surface à partir de 43.35 m2, prix à partir de 66,000 $

Financement et garanties: Le projet est soutenu par la Banque de Géorgie. Un prêt hypothécaire est accordé pour une durée de 5 à 10 ans, à raison de 9 % par année en dollars américains. L'inscription est possible avec un passeport, sans preuve de revenu. L'appartement acheté sert de garantie.

Infrastructure de villégiature:

Plage privée 1 km de long avec des bars et un club de yachts.

Hôtels en chaîne et résidences Pullman de marque.

Restaurants, cafés et salons.

Boutiques et boutiques.

Piscines intérieures et extérieures.

Spa et centres de fitness.

Parc aquatique.

Terrain de sport.

Terrains de jeux et centres pour enfants.

Lac artificiel.

Casino.

La station et les appartements sont gérés par la société internationale VALOR HOSPITALITY, l'un des leaders mondiaux de la gestion hôtelière et de la station, dont le siège social est à Atlanta, aux États-Unis. Le portefeuille de la société comprend plus de 90 hôtels et stations en Amérique du Nord et du Sud, au Royaume-Uni, en Afrique, au Moyen-Orient, dans la CEI et en Asie du Sud-Est, ainsi que l'équipe Pullman avec une histoire de 160 ans de service impeccable. Cette approche garantit un niveau élevé de service, de sécurité et de revenu stable pour les investisseurs, ainsi que le développement continu et la mise en œuvre des meilleures normes de gestion mondiales.

Services pour les propriétaires:

Sécurité et réception 24/7.

Concierge, portier et valet.

Participation au programme des propriétaires Accor.

Entretien technique et nettoyage des espaces communs.

Assurance propriété.

Programme de location avec un rendement de 12 % par année.

Services à la carte :

Restauration et chef personnel.

Services de sommelier.

Nettoyage à sec et blanchisserie.

Transport privé/limousine.

Nettoyage et entretien technique dans la résidence.

Forfait service pour les propriétaires qui vivent souvent ailleurs.

Lieu: Le complexe est situé dans un endroit unique, à seulement 15 km à l'est de Batumi et à 3 km de Kobuleti, sur la première côte, à côté de la forteresse Petra. C'est le cœur de la région de Tsikhisdziri, connue pour ses collines vertes, ses agrumes, ses plantations de thé et ses sentiers en bambou. Ici, la nature magnifique est combinée à un riche patrimoine culturel et historique : la forteresse Petra, autrefois stratégiquement importante, est maintenant immergée dans la verdure et apporte de la fraîcheur dans la chaleur estivale.