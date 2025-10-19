Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Géorgie
  3. Municipalité de Mtskheta
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Municipalité de Mtskheta, Géorgie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Saguramo, Géorgie
Maison 4 chambres
Saguramo, Géorgie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 340 m²
Nombre d'étages 1
1-storied 340 sq.m. new-constructed private house for sale in Saguramo, 5 rooms (4 bedrooms …
$670,000
Laisser une demande
Caractéristiques des propriétés en Municipalité de Mtskheta, Géorgie

avec Garage
Bon marché
Luxe
